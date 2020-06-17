شاهد: فنان فلسطيني في غزة يرسم لوحة جدارية للأمريكي جورج فلويد

رسم الفنان الفلسطيني أيمن الحصري في غزة جدارية لجورج فلويد، أحد الأمريكيين السود، الذي أثار مقتله موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، بعد أن جثم شرطي على رقبته حتى الموت نهاية الشهر الماضي، خلال حادثة شهدتها مدينة مينيابوليس وخضّت العالم. ويقول أيمن الحصري إنه رسم فلويد حتى يعبر عن تضامنه مع الأمريكيين، ومكافحتهم العنصرية، ويضيف أن الصورة لم تكن لتعبر عن قوة مضمونها، دون التقاء يد بيضاء وأخرى سوداء حتى تشكلان قلبا يعبر عن التضامن، وعن كوننا جميعا بشر سواسية.