زوار الرئيس الروسي يمرون عبر "نفق تعقيم" لحمايته من كوفيد-19

أقامت السلطات الروسية "نفق تعقيم" في مقر إقامة فلاديمير بوتين، يمر عبره الزوار الذين يسمح لهم بمقابلة الرئيس، فيتمّ رشّهم بمواد مطهّرة منعاً لانتقال عدوى كوفيد-19 إليه.

ويعمل بوتين منذ بدء تفشي فيروس كورونا من مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.

وحفاظاً على صحة الرئيس، يتعيّن على زواره المرور عبر حجرة ترشهم من كل الجوانب بمواد معقمة. وأوضحت سلطات منطقة بنزا حيث صنعت الحجرة، أنها تضمن سلامة رئيس الدولة وكل الذين يزورونه.

والشركة المصنعة للحجرة متخصصة في أجزة التنظيف الآلي الموجهة إلى القطاع الصناعي. وبإمكان الحجرة المنصوبة في مقر بوتين قياس حرارة الزوار، كما أنها مجهزة بتقنية التعرف على الوجه، بحسب الشركة المصنعة.

ويؤكد الكرملين أن بوتين يخضع بانتظام لفحوص لكشف الإصابة، وكذلك الذين يتواصلون معه. ويتعين على الزوار أيضا إجراء فحص قبل لقائه. وعلى صفحتها في موقع تويتر، نشرت وكالة ريا نوفوستي الرسمية شريط صور لحجرة التعقيم.

ورغم هذه التدابير، أصيب العديد من كبار المسؤولين الروس بفيروس كورونا، بينهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وعدد من الوزراء والنواب.

وفي آذار/مارس صافح بوتين رئيس الأطباء في أحد المستشفيات الرئيسية، التي تعالج المصابين بالفيروس، وتواصل معه عن كثب بدون وضع قناع، وأعلن الطبيب دينيس بروتسنكو بعد ذلك بقليل أن الرئيس مصاب بكوفيد-19.

وتسجل روسيا أكثر من 553 ألف إصابة بكورونا و7478 وفاة، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة الأربعاء.