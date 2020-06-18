منظمة الصحة العالمية: هيدروكسي كلوروكين لا يحول دون وفاة المصابين بكورونا

قال كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية إنه قد ثبت أن دواء هيدروكسي كلوروكين، الذي يستخدم لعلاج الملاريا، والذي استخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنع إصابته بفيروس كورونا لا يعمل على وقف الوفيات بين المصابين بالفيروس.

الدكتورة سوميا سوامينثان ألمحت إلى إمكانية أن يلعب الدواء دورا في التقليل أو منع التقاط الأشخاص للعدوى، مشيرة إلى أن التجارب السريرية لاختبار هذا الدواء ما تزال مستمرة لتوصل إلى هيدروكسي كلوروكين في الوقاية، بغية تحديد ما إن كان له دور في الوقاية أو تقليل احتمالات الإصابة أو تقليل حدة المرض في حالات الإصابة المبكرة.

وقالت:"ليس لدينا معلومات كافية حتى الآن، ويجب أن نكمل التجارب للحصول على بيانات دقيقة".

وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في وقت مسبق هذا الأسبوع أنها ستعلق كافة تجاربها على هذا العقار، لتعتمد على نتائج تجارب أجرتها بريطانيا، وتحليلها لبيانات ومعلومات حول الهيدروكسي كلوروكين، بما فيها استخدامه في علاج أمراض أخرى مثل إيبولا والإيدز، والتي لا تزال قيد البحث.