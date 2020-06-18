شاهد: روبوتات لنقل وتسليم طلبيات الوجبات السريعة والبقالة في بريطانيا

تعوّد سكان مدينة ميلتون كاينس في بريطانيا على حركة روبوتات شركة ستارشيب تكنولوجي التي تنقل وتسلم طلبيات الطعام إلى مساكن ومكاتب العملاء. بدأت الشركة التي تتخذ من ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية مقراً لها خدمة توصيل وتسليم طلبيات الأكل عن طريق الروبوتات في المدينة البريطانية الواقعة شمال العاصمة لندن منذ أكثر من عامين. ومنذ إطلاق الخدمة نقل روبوتات الشركة التي بدأها مؤسسان تطبيق سكايب أكثر من 100 ألف عملية تسليم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الشركة خدماتها في ست مدن جديدة حول العالم بما في ذلك خدمة توصيل البقالة في العاصمة الأمركية واشنطن. يقوم العملاء بإجراء طلب البقالة أو الوجبات السريعة باستخدام أحد التطبيقات، وتقوم الروبوتات ذات العجلات الست بتسليم الطلبيات من خلال تمكين الزبون من فتح الغطاء العلوي للروبوت عن طريق رمز سري ترسله الشركة على الهاتف المحمول واستلام الطلبية.
وتقول الشركة إن الطلب على تسليم الروبوتات قد ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث يبحث السكان عن طرق لا تتطلب التلامس لشراء وجبات الطعام أو البقالة.
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