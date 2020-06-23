إعادة افتتاح دار أوبرا برشلونة بحفل موسيقي حصري للنباتات

في إطار إجراءات رفع الحجر الصحي في برشلونة، أعادت دار أوبرا برشلونة فتح أبوابها بحفل موسيقي حصري للنباتات. وأدت الفرقة جياكومو بوتشيني أمام 2292 نبتة. اختيار هذه الموسيقى لم يكن اعتباطيا بل لأنها تشرح الأوقات الحزينة التي واجهها البشر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبعد غنتهاء العزف، حيا الموسيقيون على نطاق واسع "الجمهور من النباتات".
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