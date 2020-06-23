مقتل جنديين سوريين في غارات جوية إسرائيلية

قتل جنديان سوريان وأصيب أربعة آخرون بجروح مساء الثلاثاء جراء ضربات استهدفت محافظة السويداء في جنوب سوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" التي اتّهمت إسرائيل بتنفيذها.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري أنه "تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة اربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان"، وهو توصيف تستخدمه الوكالة للإشارة إلى ضربات إسرائيلية.

وتابع المصدر العسكري "ظهرت اهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر واطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة".

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع لمليشيات إيرانية في تل الصحن من دون توضيح ما إذا أوقعت أي قتلى.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض الجيش الإسرائيلي "التعليق على تقارير (وسائل إعلام) أجنبية".

ومنذ بدايات النزاع في سوريا في العام 2011 شنّت إسرائيل ضربات عدة على الأراضي السورية. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصدّيها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.