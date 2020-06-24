شاهد: السويسري فريدي نوك يحقق 3 أرقام قياسية جديدة في المشي على الحبل

تمكن فريدي نوك لاعب الأكروبات السويسري فريدي نوك تسجيل ثلاثة أرقام قياسية عالمية جديدة خلال العرض الأخير الذي أنجزه في ديابلريه حيث استطاع المشي لمسافة 40 مترا على حبل فولاذي بميل أكثر من 39.1 درجة، كما قام بالدوران 367 مترا على حبل يصل ارتفاعه إلى 175.4 مترا فوق سطح الأرض؛ مشى مسافة 151.1 مترا على سلك فولاذي وهو معصوب العينين.
وخلال مسيرته الرياضية تمكن فريدي نوك من تسجيل 22 رقما قياسيا عالميا، قبا إنجازه الأخير في ديابلريه القريبة من مدينة جنيف السويسرية.
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