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صغير فرس النهر غلوريا

شهدت حديقة بوفال للحيوانات في فرنسا أول ولادة لصغير حيوان فرس النهر هذه السنة. الأنثة المولودة أطلق عليها إسم غلوريا نسبة لحيوان فرس النهر نجم فيلم الكارتون مدغشقر وتزن حوالي 38 كيلوغرامًا. القادم الجديد في الحديقة ولدت في 8 يونيو- حزيران وتم إخراجها إلى الزوار لأول مرة يوم الاثنين رفقة والدتها بولينهاس.

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