نتنياهو يعلن "تعاون" مع دولة الإمارات لمكافحة وباء كوفيد-19

أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس عن توقيع إتفاقية تعاون بين شركتين في الإمارات العربية وشركتين إسرائيليتين "لتطوير البحث والتكنولوجيا لمكافحة وباء كوفيد 19". وقالت الوكالة "في سياق وباء كوفيد-19 وبسبب الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي ومواصلة جهود البحث (...) وقعت شركتان خاصتان في الإمارات اتفاقا مع شركتين في إسرائيل من أجل تطوير البحوث والتكنولوجيا".

وفي وقت سابق تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "تعاون" مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة وباء كوفيد-19، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. وقال نتنياهو في بيان "سيعلن بعد لحظات قليلة وزيرا الصحة الإسرائيلي والإماراتي عن إطلاق تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا"، مضيفا أن هذا التعاون سيشمل مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "هذا نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة خلال الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أن هذا التعاون الرسمي الأول بين البلدين.

تاريخيا، اشترطت الدول العربية، باستثناء مصر والأردن، حلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. لكن في الأعوام الأخيرة، طورت السلطات الإسرائيلية علاقات غير معلنة مع دول الخليج، ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تتشارك معها المخاوف حول نفوذ إيران المتنامي في المنطقة.

وقال نتانياهو "كلما كنا أقوى وأعظم، نردع أعداءنا ونقرب أصدقاءنا منا". لكن السياق الاقليمي يزداد توترا مع اقتراب اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارات محورية حول مشروع ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

في هذا الصدد، قال سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة في مقال نشر منذ نحو أسبوعين في جريدة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن "الضم سيضع بالتأكيد حدا للتطلعات الإسرائيلية في إقامة علاقات أفضل مع العالم العربي والإمارات على مستويات الأمن والاقتصاد والثقافة".

وأضاف الديبلوماسي في أول مقال ينشر بالعبرية لمسؤول إماراتي، وفق محللين، أنه "مؤخرا، روج مسؤولون إسرائيليون لنقاشات مثيرة حول تطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى. لكن مشروع الضمّ والنقاشات حول التطبيع متناقضان".

وتابع "التقارب المحتمل مع إسرائيل يمكن أن يذهب أدراج الريح في حال جرى الضمّ"، معتبرا أن المشروع الإسرائيلي يمكن أن "يثير العنف ويحيي التطرف".