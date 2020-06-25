شاهد: روسيا تحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لـ"عيد النصر" على ألمانيا النازية بالرغم من كورونا

أضاءت الألعاب النارية ليل الأربعاء سماء العاصمة الروسية موسكو أثناء الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لعيد النصر. وجابت العروض العسكرية الضخمة شوارع سيفاستوبول، وسانت بطرسبورغ والعديد من المدن الروسية.

وجرت العادة أن يتم إحياء ذكرى يوم النصر وهزيمة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية في 9 أيار/مايو، إلا أنه تم تأجيلها إلى 24 يونيو/حزيران بسبب فيروس كوفيد-19 الذي اجتاح البلاد مخلفا حتى تاريخ اليوم 8605 حالة وفاة.