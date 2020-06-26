شاهد: عملية إنقاذ كلبة مفقودة علقت تحت أرضية منزل في البرازيل

أفاقت عائلة برازيلية من ولاية ميناس جرايس صباح الاثنين 22 حزيران/ يونيو على صدمة اختفاء كلبهتا ريبيكا دون أي أثر.
وشرع أفراد العائلة بالبحث عن الكلبة، وقضوا اليوم بأكمله تقريباً في محاولة إيجادها دون جدوى قبل أن يسمع أحدهم نباحاً مكتومة من تحت ألواح الأرضية.
استدعي رجال الإطفاء إلى عين المكان، وأتم إنقاذ ربيكا.
لم يؤكد رجال الإطفاء كيفية دخول الكلبة إلى هذا المكان لكنهم قالوا إنها تمكنت من الزحف لمسافة 12 مترًا عبر أنبوب مياه بعرض 10 سم تحت المنزل قبل أن تعلق.
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