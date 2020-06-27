انتخاب زعيم حزب "فينا فيل" الأيرلندي مايكل مارتن رئيسا للوزراء

بعد مرور ما يزيد عن أربعة أشهر عن الانتخابات التشريعية في أيرلندا، عين نواب البرلمان زعيم حزب فينا فيل الوسطي، مايكل مارتن رئيسا جديدا للوزراء، وذلك غداة تصويت النواب أعضاء الأحزاب الوسطية فين غيل، وفينا فيل إلى جانب حزب الخضر، لفائدة تشكيل حكومة ائتلافية.

وقد نظمت عملية تصويت النواب على غير العادة في مركز مؤتمرات قرب دبلن، لغاية احترام إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة في إطار مكافحة وباء كوفيد-19. وينتظر أن يتحول مايكل مارتن إلى آراس أن أوتشتارين، مقر الرئيس الأيرلندي مايكل د. هيغنز، الذي يعين رسميا رئيس الوزراء.