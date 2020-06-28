Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
euronews_icons_loading
شاهد: مظاهرة في برلين تطالب بالعدالة وإنهاء الميز العنصري

تظاهر أكثر من ألف شخص ضد العنصرية عشية أمس السبت في العاصمة الألمانية برلين، حيث رفع المتظاهرون شعار "حياة السود مهمة"، ولوحوا بلافتات كتب عليها: "عنف الشرطة يقتل"، وعبارة أخرى مثل: "لا أستطيع التنفس"، وكذلك: "العنصرية لها نظام هنا أيضا". ورافق المظاهرة أداء موسيقي على أحد المسارح. وقد امتثل المشاركون في المسيرة لإجراءات الحماية ضد فيروس كورونا، واحترموا مسافة التباعد الاجتماعي، كما ارتدوا الأقنعة.

No Comment المزيد من