شاهد: العالم بالصور في 60 ثانية من منظور يورونيوز

1- قدمت "أوبرا ليسو" في برشلونة عرضاً لجمهور من النباتات خلال حفل موسيقي في 22 حزيران/ يونيو 2020، بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. تعود فكرة العرض للفنان الإسباني أوجينيو أمبودي. تصوير: لويز جين- أ ف ب.

2- يؤدي البهلوان السويسري رامون كاترينر عرضاً رائعاً في الفضاء بمناسبة إعادة افتتاح منشآت جبال الألب في 23 حزيران/ يونيو 2020 بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا. تصوير: فابريس كوفريني- أ ف ب.

3- في اليوم الأكثر سخونة في بريطانيا لغاية ألان حيث بلغت درجات الحرارة 32.6 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت)، يسترخي الناس على شاطئ برايتون بإنكلترا، الأربعاء ، 24 حزيران/ يونيو 2020. تصوير: مات دنهام- أ ب.

4- في يوم الإثنين 22 حزيران / يونيو 2020 ، عناق بين أجوستينا كاناميرو ، 81 عامًا، وباسكوال بيريز، 84 عامًا، من خلال جاجز بلاستيكي لتجنب الإصابة بقيروس كورونا في دار رعاية في برشلونة بإسبانيا. تصوير: إيميليو موريناتي- أ ب.

5- يجلس خريجو المدارس الثانوية وأقاربهم عن بُعد في المجال الرياضي خلال حفل التخرج في قاعة راينغاو للألعاب الرياضية في برلين في ألمانيا في 23 يونيو/حزيران 2020. تصوير: كاي نيت فيلد- أ ب.

6- صورة جوية تظهر قبور في المقبرة العامة في سانتياغو في 23 يونيو/ حزيران 2020 وسط جائحة فيروس كورونا المستجد. وتضاعفت تقريبًا عدد الوفيات المبلغ عنها جراء فيروس كوفيد-19 في شيلي وتجاوزت 7000 شخص. تصوير: مارتين بيرنتي- أ ف ب

7- امرأة مسنة ترتدي كمامة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا خلال العرض العسكري بمناسبة يوم النصر، الذكرى الـ 75 للهزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية. سانت بطرسبرغ في روسيا في24 يونيو/ حزيران 2020. تصوير: دميتري لوفتسكي- أ ب.

8- زائر ينظر إلى برج إيفل في باريس يوم 25 يونيو/ حزيران 2020 خلال إعادة افتتاحه بعد إغلاق دام أكثر من 102 يومين بسبب جائحة كورونا التاجي. ويعد هذا الإغلاق الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. تصوير: تيبو كامو- أ ب.

9- موجة من الصواعق خلال عاصفة صباحية مبكرة في مكسيكو سيتي يوم الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2020. تصوير: ماركو أوغارتي- أ ب.

10- صورة علوية للوحة فنية عملاقة سريعة الزوال للفنان السويسري سايبي بعنوان "العالم قيد التقدم" تمثل طفلين يرسمان عالمهما المثالي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في سويسرا في 24 يونيو/ حزيران 2020.

الإنتاج العمل الفني يغطي مساحة 6000 متر مربع بدهانات قابلة للتحلل البيولوجي مصنوعة من أصباغ طبيعية مثل الفحم والطباشير. وسيتم افتتاح اللوحة الجدارية بمناسبة الذكرى 75 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو. تصوير: فالونتان فلورو- وكيستون، بواسطة أ ب.