مقتل 7 مصابين بفيروس كورونا بحريق في مشفى بالإسكندرية

قتل سبعة أشخاص وأصيب آخرون بحريق هائل اندلع صباح الإثنين داخل مستشفى في محافظة الإسكندرية في شمال مصر، حسبما أكدت مصادر أمنية وطبية.

وقال مسؤول طبي إن ضحايا الحريق كانوا من المصابين بوباء فيروس كورونا، مضيفاً أن الحريق أسفر أيضاً عن إصابة سبعة أشخاص بجروح.

وبحسب مسؤول أمني، أدى قصور كهربائي في أحد أجهزة التكييف داخل مستشفى خاص في حي المنتزه شرق الإسكندرية إلى الحريق الهائل.

وقال موقع صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية الاثنين إن "الحريق اندلع في قسم مخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى بدراوي، ما أسفر عن مصرع 6 رجال وسيدة نتيجة اختناقهم دون حروق". وأضافت الصحيفة أنه جرى إرسال "خمس سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبنى المستشفى" بأكمله.

وجاء الحادث في وقت سجلت فيه أكثر من 65 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد، بحسب وزارة الصحة المصرية، بينهم أكثر من 2700 وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد أن عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في منطقة شرق المتوسط تجاوز المليون.