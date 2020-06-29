ترامب: الاستخبارات لم ترَ أن المعلومات حول روسيا وطالبان "ذات مصداقية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لم يتبلغ" أية معلومات تفيد أنّ روسيا قدمت مكافآت مالية لمقاتلين مرتبطين بحركة طالبان مقابل قتلهم جنوداً غربيين في أفغانستان لأن الاستخبارات لم تعتبرها "ذات مصداقية".

وقال ترامب في تغريدة نشرها مساء الأحد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "أبلغني جهاز الاستخبارات أنه لم يجد أي صدقية لهذه المعلومة وبالتالي لم يطلعني عليها أو يطلع نائبي" مايك بنس.

وكان رئيس البيت الأبيض قد صرح صباح اليوم نفسه أنه "لم يقدم أحد إلى إيجازا أو يبلغني سواء (نائب الرئيس مايك) بنس أو رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بشأن الهجمات المزعومة على جنودنا في أفغانستان من قبل الروس".

وأضاف "الجميع ينفي الأمر ولم نتعرّض لهجمات كثيرة، لم تكن أي جهة أكثر تشددا حيال روسيا من إدارة ترامب" مهاجما مجددا "الإعلام الزائف".

وذكرت "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" بأن وحدة استخباراتية تابعة للجيش الروسي عرضت مكافآت على مسلّحين "مرتبطين بطالبان" لقتل جنود من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان.

ونقلت الصحف عن مصادر مجهولة في الاستخبارات الأمريكية، أن هذه المعلومات رفعت إلى الرئيس ترامب وبحثها مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض نهاية آذار/مارس دون اتخاذ أي قرار.

ونفت روسيا كما طالبان هذه المعلومات جملة وتفصيلا.

من جهته نفى البيت الأبيض بأن يكون تبلغ أو نائبه هذه المعلومات. ونفى المدير الجديد للاستخبارات جون راتكليف بأن تكون الإدارة الأميركية على علم بالأمر.

ولم يساهم النفي في تخفيف الجدل. وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي أن "إدارة ترامب كانت تعلم بالأمر لو تم إبلاغها أم لا" معتبرة أن ترامب "يتزلف" لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.