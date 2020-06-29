شاهد: مسيرة "فخر المثليين" تجوب العاصمة التايوانية رغم العاصفة المطرية

شهدت العاصمة التايوانية، مسيرة الفخر للمثليين، يوم الأحد، شارك فيها المئات من المثليات والمثليين، ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ومناصريهم.
مسيرة مجتمع "ميم" في تايبيه خرجت رغم العاصفة المطرية التي ضربت المدينة، وذلك في رسالة تضامن لأولئك غير القادرين على تنظيم مسيرات الفخر في غالبية مدن العالم بسبب حظر التجمعات جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت تايوان أضحت أول بلد في آسيا يقنن زواج المثليين، وذلك بعدما أيّد نواب البرلمان من الحزب الديمقراطي التقدمي، في شهر أيار/مايو من العام الماضي، مشروع القانون الذي وافق عليه النواب بأغلبية 66 عضوا مقابل اعتراض 27، غير أن القانون الجديد يسمح فقط بزواج المثليين من المواطنين أو من أجانب من دول تعترف بزواج المثليين. ويتيح حق التبني على أن يكون الطفل ابنا بيولوجيا لأحد طرفي الزواج على الأقل.
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