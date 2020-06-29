شاهد: تجمعات واسعة لدعم المثلية الجنسية في عدة مدن إسرائيلية

شهدت عدة مدن في إسرائيل على غرار القدس وتل أبيب تجمعات واسعة للتعبير عن دعم المثلية الجنسية. ونظم المتظاهرون احتفالات للتعبير عن دعمهم للمثليين، بعد أن تمّ إلغاء مسيرة "فخر المثلية" السنوية بسبب القيود المفروضة نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد. وحمل المشاركون في المظاهرات أعلاما بألوان قوس قزح، وهو العلم الذي يرمز للمثلية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى تظاهر أكثر من 1600 إسرائيلي لدعم المثليين، داخل إحدى الحدائق في مدينة القدس، ونشرت السلطات عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين هذا الحدث.