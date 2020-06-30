سفير روسيا لدى بيونغ يانغ: منشورات "وسخة ومهينة" ضد زوجة كيم وراء التوتر الأخير

قال ألكسندر ماتسيغورا سفير روسيا لدى بيونغ يانغ في حديث لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن غضب بيونغ يانغ تجاه سول تغذيه منشورات "قذرة ومهينة" استهدفت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

في الأسابيع الأخيرة، ازدادت حدة التوترات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، وكثفت بيونغ يانغ "هجماتها الكلامية" تجاه سول.

وطالت الانتقادات بشكل خاص مجموعة من النشطاء الكوريين الشماليين المعارضين والمتمركزين في الجنوب الذين يقومون بارسال بالونات هواء ساخن تحمل منشورات تنتقد كوريا الشمالية وكيم، من أراضيها.

الأمر الذي دفع كوريا الشمالية لتدمير مكتب الارتباط بينها وبين جارتها الجنوبية قبل أسبوع، كرسالة واضحة أرادت أن تبعث بها إلى سول، وتدل على حجم التوتر الذي أحدثته المنشورات المناهضة للحزب الشيوعي.

وكانت كيم يون ونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ألمحت في الأسبوع الماضي إلى احتمالية استخدام القوة بحال استمر تدفق هذه المنشورات.

وذكر ماتسيغورا في حديثه مع وكالة "تاس"، أن المنشورات التي أرسلت في 31 مايو/أيار كانت "مثيرة للاشمئزاز واستهدفت ري سول جو، زوجة كيم".

وأضاف "هذه المنشورات الكاريكاتورية هي القشة التي قصمت ظهر البعير".

وتراجعت العلاقات بين الكوريتين بشكل واضح خلال العام الماضي، بعد الفشل الذريع للقمة الثنائية التي عقدت في فبراير/شباط من العام 2019 بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم.