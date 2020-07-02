دبي: فعالية التسويق المؤثر

لا يقتصر الأمر على التقاط صور السيلفي، حتى لو كان هذا أساس كل شيء. أحدث مؤثرو مواقع التواصل الاجتماعي ثورة في عالم التسويق والعلاقات العامة. عددهم يتزايد وتأثيرهم أيضاً. إنهم اصبحوا جزءاً من الاستراتيجية التي طورتها العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين: لقد دخلنا عصر التسويق المؤثر.

عائد إستثمار التسويق أفضل وأرخص

"التسويق المؤثر يتمتع بقوة أكبر مقارنة بنظرائه التقليديين. لنأخذ إعلاناً تلفزيونياً يُعرض لمدة شهر. مقارنة بمؤثر يُعلن المنتوج ذاته، سنحصل على نفس عدد الأشخاص بسعر زهيد وبوقت أقصر. عائد إستثمار التسويق المؤثر أفضل 11 مرة من التسويق التقليدي، يقول بسام واسيل - مدير الإدارة، NINE71.

من المقرر أن تنفق العلامات التجارية 13.4 مليار يورو على الحملات المؤثرة بحلول عام 2022. حوالي 80٪ يفضلون إنستغرام. من بين المؤثرين، هناك من لهم جمهور كبير وهناك من هم أقل متابعة، لكن مشتركيه أكثر تفاعلاً.

بعيدًا عن الأسماء الكبيرة مثل kidfluencers ، تسعى العلامات التجارية إلى إيجاد المزيد من المؤثرين الأطفال والمؤثرين في مجتمع صغير وحتى الافتراضيين.

"تشير دراسات حديثة إلى أن أفضل النتائج لا تأتي دائماً من المؤثرين الذين لديهم أكبر عدد من المتابعين لأن التفاعل قد لا يكون كبيراً كالمؤثرين في عالم محدد أم محدد جداً"، يقول رومان فوريل، المؤسس والرئيس التنفيذي، THE SECRET SOCIETY DUBAI.

دبي مركز المتأثرين

تُعرف دبي كمركز للمتأثرين ... سكانها الشباب، الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 33 عامًا نشطون جداً على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يعني أن التسويق المؤثر هنا فعال للغاية .

في الإمارات العربية المتحدة، أوضح إستطلاع للرأي أن 72 ٪ من المشاركين فيه، إشتروا علامة تجارية نشرها مؤثر، وأن 71٪ منهم لجأوا إلى خدمة ، و 57 ٪ سافروا إلى وجهة محددة .

"هذا الجمهور يحب التقنية، إنه يتقن الرقمية حقاً. وبذلك، النتيجة الواضحة هي أن استراتيجيات التسويق والتواصل تقدر هذا كثيراً. المؤثرون، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل هذا النظام البيئي الرقمي فتحوا نافذة للعلامة التجارية. وهذا مهم جداً "، يقول فنسنت راينز، مدير الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، بلغاريا.

جيمس أوهغان- يورونيوز:"ما الذي تبحث عنه قبل الشراكة مع مؤثر؟"

التقارب مع العلامة التجارية، مع الحمض النووي للعلامة التجارية، إنه شيء مهم جداً بالنسبة لنا. لذلك، حين نختار المؤثر فاننا نوازن بين الجمهور، أي عدد المتابعين والمعجبين،. وفي الوقت نفسه، جودة إتصالاتهم وشخصيتهم بالتأكيد"، يجيب فنسنت راينز، مدير الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، بلغاريا.

من المهم بالنسبة للمؤثرين إنتقاء العلامات التجارية التي يختارون ترويجها

"أعمل مع العلامات التجارية التي أثق بها. وحين أجدها، أحب أن أقيم شراكة طويلة معها. أعمل مع العلامات التجارية التي أحبها فقط لأنني لا أريد تقديم معلومات خاطئة عن المنتوج، تقول أرابيلا داهو، مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ,amazing arabella @

"أتحقق من كيفية تعاملهم مع زبائنهم ومعرفة مواقفهم الأخلاقية ، وماذا يمثلون"، تقول جيسيكا هاردي، مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي @blondebedouin

أدخلت الإمارات مؤخرًا تراخيص للمؤثرين، ما هو دورها؟

"إنها تضفي الشرعية على ما نقوم به. أنه شيء إيجابي للمؤثرين هنا في دبي وفي أنحاء العالم. وضع القواعد أمر مهم جداً لأنه يشجع المؤثرين على القول بصراحة حول ما إذا كانوا يتلقون إجوراً للتحدث عن العلامة التجارية أو لا. وبذلك فانها تحمي المشتركين كمستهلكين، تقول جيسيكا هاردي.

من خلال المؤثرين يجب ألا تفتقر العلامات التجارية إلى الابتكار للوصول إلى هدفها على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت لوحات إعلانات القرن الحادي والعشرين.