"تباينات واختلافات كبيرة" لا تزال قائمة بين لندن وبروكسل في مفاوضات بريكست

اعتبر المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه الخميس أن "تباينات هائلة" لا تزال قائمة بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الذي سيحدد علاقاتهما المستقبلية، وذلك في ختام محادثات مكثفة.

وأضاف بارنييه "ما زلنا نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، يكون لمصلحة الجميع"، وذلك في بيان نشر بعد أربعة أيام من المفاوضات.

كذلك أعلن المفاوض البريطاني ديفيد فروست الخميس أن "خلافات كبيرة" لا تزال قائمة بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن علاقاتهما في مرحلة ما بعد بريكست.

وتأتي تصريحات المفاوضين الاثنين في ختام الأسبوع الأول من المفاوضات المباشرة بينهما منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال فروست في بيان إنه في حين كانت تلك المحادثات "مفيدة"، إلا أنها "سلطت الضوء على الخلافات الكبيرة التي لا تزال قائمة بيننا حول عدد من المسائل المهمة".