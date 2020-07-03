دراسة: سائقو السيارات في أوروبا "غير حذرين" ويتبعون سلوكاً غير حضاري

أظهرت دراسة استقصائية أن مواطني جنوب أوروبا يظهرون سلوكا غير حضاري أثناء قيادتهم مركباتهم في الطريق.

وفقًا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس لصالح شركة فنسي أوتوروت، أكبر مشغل للطرق في فرنسا شارك فيه 12400 شخص من 11 دولة أوروبية فقد اعترف 70٪ من المشاركين في فرنسا واليونان بأنهم يهينون السائقين الآخرين.

وهكذا تكشف هذه الدراسة أنه أثناء القيادة، يشعر السائقون الفرنسيون والأوروبيون بمزيد من التوتر والاندفاع، ويعترفون بأنهم لا يولون اهتماما بالغا للآخرين أثناء قيادة مركباتهم مما "يزيد في الإحساس باللامبالاة وخلق مناخ من التوتر على الطرقات و التسببفي أحداث طرق أحيانا"، حسب الاستطلاع.

اعترف 87 ٪ من السائقين الفرنسيين (84 ٪ على المستوى الأوروبي) أنهم كانوا خائفين من السلوك العدواني لسائق آخر.

كذلك تستمر الممارسات الخطيرة أيضًا على الطرق والطرق السريعة حيث تؤدي إلى زيادة المخاطر: 16 ٪ من السائقين الفرنسيين تعرضوا بالفعل أو كادوا، يتعرضون لحادث بسبب النعاس أثناء القيادة (13 ٪ من الأوروبيين) و10٪ تعرضوا لحوادث سير بسبب استخدام الهواتف أثناء القيادة (11٪ من الأوروبيين).

بعض هذه السلوكيات لا يؤثر فقط على سلامتهم بل تؤثر أيضًا على سلامة مستخدمي الطرقات الآخرين سواء كانوا دوريات شرطة أو عمالا في ورشات البناء أو رجال الإطفاء أو الدرك أو عمالا داخل المتاجر الصغيرة.

ويقول الاستطلاع إن 72 ٪ من السائقين الفرنسيين لا يحترمون مسافات الأمان (61٪ من الأوروبيين) و 73٪ منهم لا يحترمون "ممر الأمان الجانبي" بشكل منهجي حيث يتطلب من السائقين الابتعاد قدر الإمكان عن العمال إن كانوا موجودين بمحاذاة الطريق السيّار.

إسبانيا واليونان وإيطاليا

عندما يتعلق الأمر باستخدام بوق التنبيه داخل السيارات فقد كان الإسبان واليونانيون والإيطاليون هم الأكثر لجوءا إلى استخدامه مقارنة بالبلدان الأخرى.

ووفق الاستطلاع فقد كان الإسبان واليونانيون والإيطاليون والبولنديون يبدون رغبة كبيرة في الخروج من مركباتهم للتحدث مع سائق آخر أو منابزته وتعنيفه.

الاستطلاع يرى أيضا أن الهولنديين والإسبان والبريطانيين كانوا لا يتحرّجون أبدا من تجاوز مركبات أخرى من الجانب الخطأ وغير المرخص به.

وتقول الدراسة الاستقصائية إنه يبدو أن الشيء المشترك بين جميع الأوروبيين هو أنهم يرون أنفسهم في الغالب على أنهم سائقون جيدون ويعتقدون أن الآخرين أقلّ خبر في قيادة المركبات.