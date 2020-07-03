واصلت حرائق الغابات في جمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية توسعها لتخرج عن إطار السيطرة، في وقت تحاول فرق الإطفاء المكونة من أكثر من 800 عنصر وضع حد لانتشارها. وقد ساعدت الرياح القوية في انتشار النيران، فزاد عدد الحرائق خلال الساعات 24 الماضية. وقد أتت النيران على نحو ألفي هكتار من المساحات الغابية، بعد أن دمرت ما يزيد عن مليون هكتار من الغابات، بحسب وزارة الطوارئ الروسية. وقد تلبدت السماء بالسحب الكثيفة التي وصلت إلى ياكوتسك عاصمة الجمهورية الواقعة على مسافة 400 كيلومتر من مركز الحرائق، حيث أعلنت حكومة ياقوتيا حالة الطوارئ.