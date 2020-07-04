شاهد: الأمير وليام يزور حانة مع قرار الحكومة البريطانية تخفيف إجراءات الإغلاق

دشن الجمعة دوق كامبريدج الأمير وليام من مدينة نورفولك في المملكة المتحدة إعادة فتح الحانات والمقاهى والمطاعم المقرر السبت في إنجلترا وأيرلندا الشمالية في إطار عملية الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتناول الأمير وليام نصف لتر من الجعة ورقائق في حانة روز آند كراون، حيث تحدث إلى المالك والموظفين حول العودة إلى العمل وسط إرشادات صحية جديدة.
وتوجه وليام إلى حانة روز آند كراون التاريخية الواقعة في سميتيسان Snettisham على بعد حوالي خمسة أميال من منزله في أنمر نورفورك هيل Anmer Hall Norfolk. وخلال مرحلة الإحتواء تبرعت الحانة بمخزونها المتبقي من الجعة إلى جمعية Purfleet Trust، التي تقدم المساعدة للأشخاص المشردين.
وسمحت الحكومة البريطانية للحانات بإعادة فتح أبوابها مع سائر قطاع الضيافة والسياحة السبت، فيما ستبقى النوادي الرياضية مغلقة أقله لبضع أسابيع.
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