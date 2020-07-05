توافد عشاق سباقات الخيل على مساحات خصصت في غرب لندن لمتابعة سباقي "إبسوم ديربي وأوكس" الشهير للخيول والذي تنظمه شركة المراهنات "فيتزداريس" وارتدى الحاضرون ملابس فاخرة وأحضروا زجاجات الشامبانيا لمتابعة السباق على شاشات عرض ضخمة نصبت بالقرب من سيارتهم وذلك في إطار إجراءات الحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي على خلفية وسط تفشي فيروس كورونا في المملكة المتحدة.