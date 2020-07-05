شاهد: سكان يستغيثون ومنازل مدمرة وسيارة مقلوبة بسبب فيضانات وانزلاقات التربة باليابان

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيضانات وانزلاقات التربة التي وقعت في غرب اليابان الأحد إلى 34 قتيلاً، وفق ما أعلنت السلطات، في وقت لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 14 شخصاً مفقوداً. وأكدت حكومة منطقة كوماموتو الواقعة في جزيرة كيوشو بجنوب غرب البلاد، مصرع 18 شخصاً فيما هناك 16 آخرين "في حالة توقف للقلب والتنفس"، وهي عبارة تستخدم في اليابان قبل التأكيد الرسمي لوفاة شخص من قبل طبيب.
ومن بين الأشخاص الذين تم تأكيد وفاتهم بشكل رسمي، 14 نزيلا في دار للمتقاعدين اجتاحتها المياه السبت بعد خروج نهر عن مجراه. وتم إنقاذ حوالي خمسين شخصاً آخر من نزلاء دار المسنين.
وأدت الفيضانات في منطقة كوماموتو إلى تدمير منازل وجرفت مركبات وتسببت في انهيار جسور، وجعلت العديد من المدن غارقة في الماء وعزلت السكان عن العالم. وطُلب من أكثر من مئتي ألف شخص إخلاء منازلهم.
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