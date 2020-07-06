شاهد: مئات الطائرات المسيرة تضيء سماء سيول وتنشر رسائل توعوية لمكافحة كورونا

في وقت يحارب فيه العالم أجمع أزمة فيروس كورونا، أضاءت مئات الطائرات المسيرة "الدرونز" سماء العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، في عرض مذهل يهدف إلى توجيه رسائل توعوية حول دور وأهمية الالتزام بالتدابير الوقائية من قبل المواطنين كوسيلة لدرء انتقال العدوى.
وتمت برمجة 300 طائرة بدون طيار ولمدة 10 دقائق، لترسم صوراً مختلفة في سماء سيول، في رسائل تذكر الناس بالإجراءات الوقائية الرئيسية بما فيها ضرورة ارتداء الأقنعة الواقية وغسل اليدين بشكل مستمر إضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
وانتهى العرض برسائل شكر وجهت بشكل خاص للطواقم الطبية التي عملت ولا تزال في الصفوف الأولية لمحاربة هذا الوباء القاتل وكذلك للشعب الكوري الجنوبي بكافة أطيافه، للجهود التي بذلها إلى جانب السلطات لمكافحة هذا الوباء.
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