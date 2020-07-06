غارات إسرائيلية على غزة ردّاً على إطلاق صواريخ من القطاع

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الأحد غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة، وذلك بعيد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع الذي تسيطر عليه الحركة الفلسطينية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما أعلنته القوات الإسرائيلية ومصدر أمني فلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ طائراته أغارت على منشآت حيوية تحت أرضية تابعة لحماس، مشيراً إلى أنّ هذه الغارات أتت ردّاً على قصف صاروخي، استهدف في وقت سابق الأحد جنوب الدولة العبرية انطلاقاً من القطاع، وأطلقت خلاله ثلاثة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

ولم يعلن أي من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني عن أي إصابات جراء القصف الصاروخي أو الغارات الجوية. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بادئ الأمر أنّ ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع على إسرائيل من دون أن يشير إلى مكان سقوطها.

وقال الجيش في رسالة موجزة عبر تطبيق واتس آب إنّ أول "صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتّجاه أراضي إسرائيل، ولاحقاً قال الجيش إنّ منظومة القبّة الحديد الدفاعية اعترضت الصاروخ الثالث.

ودوّت صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، لكنّ وسائل إعلام محلية قالت إنّ منظومة القبة الحديد لم تعمل، في إشارة إلى أن الصاروخين الأوّلين لم يطلقا باتّجاه مناطق مأهولة. ولم تتبنّ أي جهة عملية إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وكانت حركة حماس التي تسيطر على القطاع حذّرت في نهاية حزيران/يونيو، من أنّ خطة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفّة الغربية المحتلة ترقى إلى "إعلان حرب".

فلسطينيون يحتجون ضد خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية - 2020/07/01 مجدي محمد/أ ب.

وفي اليوم التالي أطلق صاروخان من قطاع غزة على الدولة العبرية، وردت إسرائيل عبر شنّ هجوم على مبان تابعة لحماس في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي الأول من تموز/يوليو، أطلقت حركة حماس صواريخ في اتجاه البحر في تحذير لإسرائيل بعدم المضي قدماً في خطة الضمّ، على ما أفادت مصادر في الحركة الإسلامية وكالة فرانس برس.