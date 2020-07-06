شاهد: أول قداس في ريو دي جانيرو منذ فرض إجراءات الإحتواء بسبب كورونا

بعد حوالي 3 أشهر من الإغلاق تمكن المسيحيون الكاثوليك من أداء الصلاة وحضور أول قداس داخل الكنيسة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يوم السبت وذلك منذ تفشي وباء كورونا.

فبعد تدابير رفع إجراءات الإحتواء وإعادة فتح الأنشطة المختلفة في المدينة وسط تدابير وقائية، فتحت كتدرائية ريو دي جانيرو أبوابها واستقبلت نحو 30 بالمئة فقط من المصلين لإقامة قداس السبت. انتظر المؤمنون في طابور أمام أبواب الكنيسة وحافظوا على مسافات التباعد الإجتماعي. وقام البعض من المتطوعين بتوزيع السوائل المعقمة وراقبوا درجة حرارة المصلين.

وبداخل الكنيسة، وضعت على المقاعد لافتات توضح إجراءات الوقاية والمسافة التي يجب على الناس الإلتزام بها. في حين تمت عملية التناول عن طريق إعطاء رقاقة القربان في أيدي المصلين بدلاً من أفواههم.