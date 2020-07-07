الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الثلاثاء أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد الذي قلل طويلاً من أهميته منذ بدء انتشار الوباء، علما بأنه أودى بأكثر من 65 ألف شخص في بلاده.

وقال بولسونارو (65 عاماً) في مقابلة مع قنوات تلفزة عدة بعدما شعر بارتفاع حرارته الإثنين "تلقيت للتو النتيجة الإيجابية" للفحص.

وأضاف "بلغت حرارتي 38 درجة لكن رئتي نظيفتان. وصف لي الأطباء هيدروكسي كلوروكين وازيتروميسين (مضاد حيوي) وشعرت بعدها بأنني أفضل. أنا في حال ممتازة"، موضحا أنه سيسعى إلى العمل قدر الإمكان "عبر تقنية الفيديو".

وأعلن بولسونارو مساء الاثنين أنه خضع لفحص شعاعي للرئتين في مستشفى القوات المسلحة.

ونهاية آذار/مارس، قلل الرئيس البرازيلي إلى حد بعيد من أهمية فيروس كورونا في خطاب متلفز.

وقال "بالنظر إلى ماضيّ الرياضي، لن اقلق إذا اصبت بالفيروس. لن اشعر بشيء. في اسوأ الأحوال، سيكون الأمر أشبه بانفلونزا صغيرة، زكام صغير".