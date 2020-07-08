لوحة خيرية مستوحاة من الانسانية للفنان ساشا جفري في دبي

الفنان البريطاني المعروف ساشا جفري يواجه تحدياً في مسيرته الفنية. انه يقوم بعمل أطلق عليه إسم " نقف معًا" إستوحاه من الإنسانية. سيجمع ريعه للأعمال الخيرية، وسيحطم خمسة أرقام قياسية فنية عالمية منها أكبر لوحة على القماش بحجم ملعبين لكرة القدم. مراسلة يورونيوز جين ويذرسبون إلتقت به وسألته عن هذا المشروع الفني فأجاب قائلاً: "لم أطرح على نفسي الكثير من الأسئلة. قلت لنفسي:" إنه لأمر رائع ، سأقوم بفرش قطعة كبيرة من القماش وأرسم عليها لوحة مذهلة . "هذا كل شيء. بشكل عام ، أقوم برسم لوحات كبيرة، على سبيل المثال، ستة أمتار، وهذا كثير بالنسبة للفنان. لم أكن أعرف كيف سأبدأ بها. لكن فجأة ولدت اللحظة".

يعمل الفنان البريطاني المقيم في دبي على هذا العمل في فندق أتلانتس حيث حجر نفسه بسبب فيروس كورونا.

فيروس كورونا: نداء تحذيري

الفنان ساشا جفري:"أعتقد أن عالمنا كان يجب أن يتوقع شيئًا أسوأ من كوفيد 19، لم تعد البشرية تسير على ما يرام وهناك مشاكل كبيرة. اليوم، إننا نواجه هذا المرض وهو يعمل على إستقرار الأشياء، من وجهة نظر مالية واجتماعية. يضعنا جميعًا على قدم المساواة. فجأة، جميع الرجال والنساء متساوون مع بعضهم البعض. يمكن للجميع رؤية حياتهم تنقلب رأسًا على عقب والإصابة بمرض كهذا. كنا بحاجة إلى هذا النداء التحذيري، لكنها مأساة بالطبع: هناك أشخاص فقدوا حياتهم".

مشاركة أطفال من جميع أنحاء العالم

كجزء من المشروع ، يدعو ساشا جفري الأطفال في جميع أنحاء العالم لإرسال إبداعاتهم حول موضوع العزلة والاتصال لاضافتها إلى اللوحة.

ساشا جافري:"سنرى بوابات مليئة برسومات يرسلها الأطفال. لذا، من خلال النظر إلى هذه البوابات، سننتقل إلى عالم أفضل برفقة قلوب وعقول الأطفال حول العالم."

بمجرد الانتهاء، سيتم بيع هذا العمل بالمزاد العلني بمبلغ قد يصل إلى أكثر من 20 مليون يورو ، وهو ما يكفي لتمويل الإجراءات في قطاعي التعليم والصحة. يأمل الفنان من خلال هذه اللوحة جمع الحد الأقصى من الأموال، ولكن أيضًا زعزعة مشتريها.

ساشا جفري:"لا أريد أن يشتريها أحد ويبيعها بعد أربع سنوات. ليس هذا ما أؤمن به على الإطلاق. أريد أن يتأثر الأشخاص الذين يشترونها، ان ينظروا إلى لوحتي ويبدأون بالبكاء ".

ساشا جفري من الفنانيين الذين يهبون جسدهم وروحهم لعملهم، انه يعانى من الحوض والقدم والظهر منذ أن بدأ بهذا العمل الهائل .