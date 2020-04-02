شاهد: فنان صيني يرسم لوحات فنية بتقنية ضوئية تكريما لعمال قطاع الصحة

بأحدث إبداعاته في الرسم الضوئي، أشاد فنان صيني بالأطباء والممرضات وحيا معركتهم التي استمرت لأشهر في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد. واستخدم روي وانغ وفريقه تقنية التصوير الفوتوغرافي للرسم الخفيف "لرسم" أجنحة بيضاء على الجزء الخلفي من نموذج يرتدي بدلة بيضاء للحماية من المواد الخطرة، وهي المعدات الواقية التي أصبحت ترمز إلى العاملين في القطاع الصحي الذين كافحوا فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وبقي الرسم النموذجي جامدا عندما تم فتح مصراع الكاميرا واندفع روي وانغ حولها في الظلام وسط ضوء كهربائي مثبت في الأعلى لسحب الهواء. كما ابتكر وانغ تصويرًا مرئيًا لفيروس كورونا، الذي قتل أكثر من 40 ألف شخص حول العالم، باستخدام ضوء أخضر نيون.

وصرح روي وانغ لوكالة فرانس برس قائلا "إن العاملين في المجال الطبي نسميهم باللغة الصينية الملائكة بالأبيض، إنهم ينقذون الإنسان وينقذوننا. لذا أشعر أنه من واجبي أن أقوم بإنشاء بعض اللوحات الضوئية لإظهار الاحترام الكبير لهم".

ومنذ ظهور الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، توفي ما لا يقل عن 34 عاملا في قطاع الصحي في الصين، وفقا للأرقام الرسمية. ومع تطور الفيروس التاجي إلى جائحة عالمي، يقوم روي وانغ بتحضير مشروع مسقبلي سيطلق عليه تسمية "إضاءة العالم للأعلى"، حيث يجمع فيه الفنان أكثر الكلمات إلهامًا من أصدقائه خارج الصين لرسمها بلغات مختلفة.

وقال روي وانغ "هذه ليست مجرد مشكلة تواجه الصين، ولكنها مشكلة يواجهها العالم أجمع".