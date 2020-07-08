شاهد: اشتباكات بمظاهرات تستنكر عنف الشرطة في كينيا

أطلقت الشرطة في كينيا الثلاثاء الغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال عشرات المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإنهاء ما وصفوه بوحشية رجال الشرطة في نيروبي. وخرج حوالي مئة مواطن في احتجاجات تستنكر العنف المفرط المستخدم من قبل رجال الشرطة إضافة إلى انعدام الأمن ونقص المياه. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعلنت في مارس الماضي عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الأيام العشرة الأولى من حظر التجول.