واشنطن تحض المسؤولين المصريين على وقف المضايقة غير المبررة للمواطنين الأمريكيين

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء بالإفراج عن مواطن أمريكي كان مسجونا في مصر لكنه دعا القاهرة، الدولة الحليفة إلى الكف عن مضايقة مواطنين أمريكيين آخرين.

وذكر ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن محمد عماشة (24 عاما) أطلق سراحه الإثنين بعد نحو 16 شهرا من اعتقاله في ميدان التحرير في القاهرة لرفعه لافتة تطالب بالإفراج عن السجناء. وعماشة يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية ويقيم في ولاية نيوجيرزي، وقد قام بإضراب عن الطعام العام الجاري احتجاجا على ظروف توقيفه.

وقال بومبيو في مؤتمر صحاي "نشكر مصر لتأمينها الإفراج عنه وإعادته" إلى الولايات المتحدة. وأضاف "لكن في الوقت نفسه نحض المسؤولين المصريين على وقف المضايقة غير المبررة للمواطنين الأمريكيين وعائلاتهم الذين لا يزالون هناك".

وتوفي أمريكي آخر هو مصطفى قاسم في كانون الثاني/يناير الماضي في الحبس الاحتياطي بعد إضرابه عن الطعام. وكان قد أوقف خلال زيارة للقاهرة في 2013 كجزء من حملة قمع.

وتقيم إدارة الرئيس دونالد ترامب علاقات وثيقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشيد بمكافحته الناشطين الإسلاميين وبدعمه معاهدة سلام مع إسرائيل.

وفي رسالة مفتوحة الأسبوع الماضي، دعت مجموعة من خبراء السياسة الخارجية بومبيو إلى إبلاغ مصر بأن التعاون بين البلدين بما في ذلك المساعدة العسكرية سيكون على المحك ما لم توقف الحكومة مضايقة المواطنين الأمريكيين، وكذلك الناشطين والصحفيين المصريين.

وأشار هؤلاء الخبراء إلى استمرار احتجاز أمريكيين بمن فيهم خالد حسن الذي تعرض للتعذيب على ما يبدو، والانتقام من أسرة رجل أقام دعوى في محكمة أمريكية.

وقالت مجموعة العمل المعنية بمصر التي نظمت برعاية مؤسسة "كارنيغي للسلام الدولي" إنه "بينما تحاول إدارة ترامب محاسبة إيران والصين على انتهاكاتهما المتهورة والخطيرة لحقوق الإنسان، نأمل بأن تخضع مصر للمعايير نفسها". وأضافت أن "الانتهاكات الجماعية المستمرة لحقوق الإنسان تزيد من احتمالات عدم الاستقرار في مصر وتهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي".