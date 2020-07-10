شاهد: لاعبون أمريكيون لكرة القدم يشجعون المساواة العرقية بمقابض الأيدي وطي الركب

شجع مائة لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم على المساواة العرقية، من خلال رفع مقابض الأيدي، والوقوف 8 دقائق صمت و46 ثانية، قبل استئناف الرابطة المحترفة لكرة القدم نشاطها الأربعاء، بلقاء نادي مدينة أورلاندو بنادي إنتر ميامي في أورلاندو. كذلك جثم لاعبون آخرون من كلا الناديين على الركب قرب خط وسط الميدان. وكانت مدة الصمت تكريما لموت جورج فلويد، الرجل الأسود، الذي مات يوم 25 مايو الماضي في مينيابولس، بعد أن جثم شرطي من ذوي البشرة البيضاء بركبته على رقبة فلويد طيلة 8 دقائق تقريبا. وقال المدعون العامون إن ضابط الشرطة ضغط بركبته على رقبة فلويد 7 دقائق و46 ثانية، وليس 8 دقائق و46 ثانية التي أصبحت رمزا لوحشية الشرطة. وهذه هي أول مباراة في الدوري الأمريكي 2020 منذ تعليقه في 12 آذار/مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
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