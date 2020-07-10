شاهد: رسوم على الرمال البريطانية من أجل توعية الناس بأهمية التباعد الاجتماعي

قام فنانون بتشكيل رسوم عملاقة على شاطئ "ويتبي" شمالي يوركشير في المملكة المتحدة، بهدف توعية الناس بأهمية التباعد الاجتماعي، في وقت ما يزال العالم يكافح بنسب متفاوتة انتشار فيروس كورونا، وقد تسبب مرض كوفيد-19 في وفاة أكثر من نصف مليون شخص إلى حد الآن في العالم. وينصح القائمون على التظاهرة التوعوية بالمحافظة على مسافة مترين على الأقل بين الأشخاص، وارتداء أقنعة الوجه، حتى لا يرتد الوضع إلى ما كان عليه زمن بداية انتشار الوباء.