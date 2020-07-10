السجن لسويديين أدينا بتفجير مصلحة الضرائب في الدنمارك

أصدرت محكمة كوبنهاغن حكما بحبس سويديين أربع وخمس سنوات لإدانتهما في تفجير استهدف مصلحة الضرائب الدنماركية العام الماضي، لكنها برأتهما من تهم الإرهاب.

وكان انفجار وقع في آب/أغسطس 2019 أدى إلى تكسير زجاج المركز الرئيسي للمصلحة في حي أوستربرو في العاصمة الدنماركية، وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

وكان شخصان داخل المبنى وقت الانفجار لكنهما لم يصابا بأي أذى.

وأدين الشابان البالغان 22 و23 عاما بنقل المتفجرات بواسطة سيارة من السويد، وتنفيذ التفجير والعودة إلى بلدهما في 6 آب/أغسطس 2019.

وأصدرت المحكمة حكما بحبسهما أربع وخمس سنوات ثم ترحيلهما بعد انتهاء فترة عقوبتهما.

ولم تتّضح دوافع الشابين السويديين، علما أن الادعاء كان قد طلب معاقبتهما بالحبس سبع سنوات، بحجة أن الهجوم يرقى إلى "عمل شبيه بالإرهاب".

لكنّ المحكمة قالت إنها "لم تجد أن المتهمين لديهم أي نية لإحداث دمار كبير"، ما يعني أنه لا يمكن إثبات تهمة الإرهاب بحقهما.

ورغم إصدار المحكمة عقوبة أدنى من تلك التي طلب الادعاء إنزالها بالسويديين، أعرب المدعي الخاص أندرياس إميل كريستنسن عن رضاه.

وقال كريستنسن في بيان منفصل "إنني سعيد للغاية بالحكم الصادر اليوم فهو يعكس مدى خطورة المسألة".