شاهد: البندقية تختبر "موس" لحماية المدينة من الفيضانات

بفضل حاجز مكون من 78 عنصرا على شكل سد وضع في مدخل البحيرة، ينتظر أن يحمي نظام السدود المتنقلة الذي أطلق عليه اسم "موسى" مدينة البندقية من الفيضانات. والشبكة المتنقلة هي عبارة عن صناديق ممتلئة بالمياه، ترتفع في ظرف 30 دقيقة لتشكل حاجزا قادرا على مقاومة تقدم المياه على ارتفاع ثلاثة أمتار فوق المعتاد. وتشكو البندقية من مد بحري غير طبيعي يتسبب في إغراق عشرات المتاجر والفنادق إضافة إلى ساحة سان مارك. ويتوقع أن يبدأ العمل بالنظام في الخريف المقبل، رغم أنه هناك الكثير من الاختبارات والعمل الذي يتعين إنجازه. وتقدر كلفة المشروع بنحو 7 مليارات يورو، بينما لم تكن كلفته تتجاوز ملياري يورو، عندما أطلق سنة 2003.