شارك في "حفلة كوفيد" فتوفي بالفيروس القاتل

توفي أميركي ثلاثيني في ولاية تكساس جراء فيروس كورونا المستجد بعدما أصيب به خلال حفلة "كوفيد بارتي" نظمها شخص مصاب على ما أفادت مسؤولة طبية في مستشفى محلي.

وأوضحت جاين أبلباي من مستشفى "ميثوديست هوسبيتال" في سان انطونيو "تقوم فكرة هذه السهرات على الاجتماع لمعرفة إن كان الفيروس فعليا وإن كانت العدوى ستنتقل إلى آخرين".

وقد أصيب رجل ثلاثيني بالفعل خلال السهرة وتدهور وضعه إلى أن أدخل هذا المستشفى حيث توفي على ما قال المصدر نفسه.

وروت جاين أبلباي ان المريض قال لممرضة كانت بجوار سريره "أظن أنني ارتكبت حماقة كنت أظن أن الفيروس خدعة إلا انه ليس كذلك. ظن انه شاب ولا يقهر ولن يتأثر بالمرض".

وقالت الطبيبة "ما من أحد منا لا يقهر" مشيرة إلى أن عدة مرضى في العشرينات والثلاثينات موجودون الآن في المستشفى بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض كوفيد-19.

وفي ألاباما حذرت سلطات تسكالوسا مطلع تموز/يوليو من إقامة حفلات "كوفيد بارتي" التي تنظم بحضور مصاب أو مصابين عدة بهذا المرض.