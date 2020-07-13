شاهد: مهرجان "الرياضات الثلاث" في منغوليا من دون حضور لأول مرة منذ 800 عام

بدأ مهرجان الألعاب المغولية الرياضي، الذي تحتفل به منغوليا سنوياً بمناسبة الاستقلال عن الصين، ولكنه جاء من دون جمهور هذه السنة، لأولّ مرة منذ انطلاقه قبل 800 عام. السبب في هذا الاختلاف؟ كوفيد-19 حتماً! قدّمت عروض تفتخر بها الثقافة المحلية مثل ركوب الخيل، استعمال القوس (الرماية) والمصارعة التقليدية. وعادة ما يجذب المهرجان الذي يدوم يومين عشرات آلاف السياح والتجار والبائعين، غير أنه سمح، هذا العام، لمجموعة صغيرة من السياسيين بالمشاركة. وسجلت منغوليا التي تتقاسم حدوداً كبيرة مع روسيا 277 إصابة بفيروس كورونا. ورغم أنها لم تسجل أية حالة وفاة حتى اليوم، إلا أن السلطات ما زالت تتخذ الإجراءات اللازمة، علّها تتفادى انتشار الوباء...
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