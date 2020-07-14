الإمارات: طبول الحرب تقرع في سرت

قال وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الثلاثاء، إن "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".

ودعا قرقاش في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر إلى "الوقف الفوري للإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية".

وتنتشر قوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر على خطوط مدينة سرت والجفرة في الوقت الذي تستعد حكومة السراج المدعومة من تركيا بشن عملية عسكرية نحو سرت.

من جهته كان مجلس النواب الليبي، المؤيّد لحفتر، قد دعا الجيش المصري إلى التدخّل "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل "دحر المُحتلّ الغازي" التركي.

وقال البرلمان ومقرّه طبرق شرق البلاد في بيان إنّه "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا".