الصين تستدعي السفير الأمريكي على خلفية العقوبات المرتبطة بهونغ كونغ

استدعت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء السفير الأمريكي للاحتجاج على عقوبات بلاده المرتبطة بقانون الأمن القومي المثير للجدل الذي فرضته الصين في هونغ كونغ، مؤكدةً أنها ستردّ على الخطوات الأمريكية.

وجاء التحذير للسفير الأمريكي تيري برانستاد على لسان نائب وزير الخارجية جينغ زيغوانغ بعد ساعات من إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمعاملة التفضيلية التجارية لهونغ كونغ وسماحه بفرض عقوبات مصرفية عليها.

وقالت الخارجية الصينية في بيان "هذا تدخل مشين بالشؤون الداخلية الصينية وخرق خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية".

وأضافت "من أجل حماية مصالحها المشروعة، ستتخذ الصين الإجراءات المناسبة رداً على الخطوات الأمريكية الخاطئة، من ضمنها فرض عقوبات على أشخاص وكيانات أمريكية".

وأبلغ جينغ برانستاد أيضاً بأن الولايات المتحدة اتخذت مؤخراً "خطوات خاطئة" إزاء منطقتي شينجيانغ والتيبت الصينيتين وفي بحر الصين الجنوبي، "ما يفضح بشكل أكبر طبيعة هيمنتها".

وتابع "بهذا الصدد، ستواصل الصين اتخاذ إجراءات مضادة من أجل حماية مصالحها الأساسية بحزم. أريد أن أقول للولايات المتحدة إن أي ترهيب أو إجحاف تمارسه بحق الصين سيجري الرد عليه بشكل صارم".