شاهد.. "نيو وايز" المذنب الذي يُرى بالعين المجردة في ساعات الليل

نيو وايز، المذنب المكتشف حديثا، يمكن مشاهدته في سماء نصف الكرة الأرضية الشمالي، في أيام الصيف، مع ذيله بالعين المجردة، وهي ظاهرة فريدة لم يُكتشف مثلها منذ نحو ربع قرن.

وتم اكتشاف هذا المذنب بواسطة تلسكوب تملكه ناسا، بعد أن دخل مدار عطارد في شهر مارس، وصارت رؤيته بالعين المجردة ممكنة خلال ساعات الليل، في الثالث من الشهر الجاري ، خلال مروره في أقرب نقطة قريبة إلى الشمس.