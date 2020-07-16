مدعى عام جنيف يستمع لطارق رمضان المتهم بأربع جرائم اغتصاب

استمع مدعي عام جنيف في محكمة في باريس الخميس إلى المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، المتهم في فرنسا بأربعة جرائم اغتصاب ينفيها، على خلفية اتهام امرأة له باغتصابها باستعمال العنف في سويسرا.

استجوب رمضان، الخاضع لرقابة قضائية تمنعه من مغادرة فرنسا، لأكثر من ثلاث ساعات من طرف مدعي عام جنيف بحضور قاضي تحقيق فرنسي مكلف بالتحقيقات حول الجانب الفرنسي للقضية.

وتتهم امرأة سويسرية رمضان منذ 2018 باغتصابها واحتجازها في جنيف عام 2008.

وقال أحد محاميه باسكال غارباريني إن "جلسة الاستماع إلى السيد رمضان سارت على ما يرام، لا يوجد أي اتهام، ومن الواضح أن التحقيق مستمر"، وأضاف أن موكله "كان دقيقا جدا وقدم إفادة شديدة التفصيل أظن أنه سيكون لها أثر إيجابي جدا".

وتابع المحامي "الآن، ستكون الخطوة القادمة على الأرجح مواجهة مع المدعية"، يفترض أن تتم مع بداية السنة القضائية القادمة.

واتهم الباحث منذ شباط/فبراير 2018 في فرنسا بـ"الاغتصاب" و"اغتصاب شخص في وضع ضعيف"، تقول المدعيتان هندة عياري و"كريستال" أنهما حصلتا عامي 2012 في باريس و2009 في ليون، على التوالي.

وأعلن في 14 شباط/فبراير عن توجيه تهمتين إضافيتين له على خلفية شبهة اغتصاب امرأتين عامي 2015 و2016.