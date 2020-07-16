ميشيل أوباما تطلق مدونة صوتية عبر "سبوتيفاي"

تطلق ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما مدونتها الصوتية (بودكاست) الخاصة في 29 تموز/يوليو حصرا عبر "سبوتيفاي" على ما أعلنت السيدة الأمريكية الأولى سابقا عبر "تويتر".

وتحقق منصة البث التدفقي السمعي السويدية تاليا ضربة موفقة جديدة من خلال هذا العقد الحصري الذي سيزيد عدد مستخدميها.

وكانت ميشيل أوباما التي تتمتع بشعبية كبيرة، حققت نجاحا باهرا مع كتاب مذكراتها "وأصبحت" الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 وبيعت أكثر من 11,5 مليون نسخة منه في العالم.

وترافق صدور الكتاب مع سلسلة من الندوات جمعت عشرات آلاف الأشخاص في دول عدة فضلا عن وثائقي بثته "نتفليكس" في أيار/مايو.

وسيتضمن "ذي ميشال اوباما بودكاست" في أول موسم له، سلسلة من اللقاءات بين السيدة الأولى سابقا وأقاربها من بينهم والدتها وشقيقها على ما أوضحت في مقطع مصور.

ولم توضح إن كان زوجها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما سيكون من بين ضيوفها. وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة "هاير غراوند" التي أسسها الزوجان أوباما العام 2018. وأبرمت "هاير غراوند شراكات مع "سبوتيفاي" و "نتفليكس".

وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة "هاير غراوند" التي أسسها الزوجان أوباما العام 2018. وأبرمت "هاير غراوند شراكات مع "سبوتيفاي" و "نتفليكس".

وقد أبرمت مدونة ميشال اوباما شراكة مع مجموعة "بروكتر اند غامبل" العملاقة لمساحيق التنظيف.