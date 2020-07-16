شاهد: قوات النخبة تلاحق المخلين بقواعد الحجر الصحي في العاصمة الفلبينية

بعد أن ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الفلبين وبلغت أرقاما قياسية في الأيام الأخيرة الماضية، عاودت السلطات فرض تدابير وقائية مشددة في العاصمة مانيلا وقرر الرئيس رودريغو دوتيرتي الاستمرار في إغلاقها بشكل كلي لمدة أسبوعين حتى نهاية يوليو/تموز.
وفي محاولة لكبح تفشي الوباء، والحد من انتشاره وإجبار المواطنين على الالتزام بتدابير الإغلاق، أوكل إلى العشرات من رجال الشرطة من فرق النخبة مهمة ملاحقة المخلين بالقواعد الوقائية في المدينة وأقدمت هذه الفرق على اعتقال كل من ينتهك قواعد العزل حول مدينة نافوتاس.
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