بكين: الأمريكيون "فقدوا عقولهم وجن جنونهم" في تعاملهم مع الصين

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أن المسؤولين الأمريكيين "فقدوا عقولهم وجن جنونهم" في تعاملهم مع بكين، وذلك في إطار السجال بين القوتين العظميين.

وارتفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين هذا العام بينما فرضت عقوبات على بعض أشد الشخصيات المعارضة علنا للصين في الكونغرس الأمريكي بعد أيام على قرار الولايات المتحدة حظر منح تأشيرات لمسؤولين صينيين وتجميد أصول تابعة لهم.

وزاد وزير العدل الأمريكي بيل بار من حدة التوتر الخميس عندما اتّهم بكين بشن "حرب اقتصادية خاطفة" للحلول محل واشنطن كأبرز قوة في العالم ونشر الأيديولوجيا السياسية التي تتبنّاها حول العالم.

لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ، قالت إن بار وغيره من المسؤولين الأمريكيين ينتقدون الصين لصرف الأنظار عن مشكلاتهم السياسية الداخلية.

وقالت "لا يتردد هؤلاء، لمصلحتهم الخاصة ولتحقيق مكاسب سياسية، في تأليب الرأي العام المحلي إلى درجة أنهم فقدوا عقولهم وجُن جنونهم".

وأضافت أن الصين لا تنوي تحدي الولايات المتحدة أو الحلول محلها وقالت إنها تأمل بأن تتمكن واشنطن من "العودة إلى العقلانية" في ما يتعلّق بسياستها حيال الصين.

وقالت "لا يمكن لعصفور دوري صغير أن يفهم طموح بجعة". وأضافت "هذا سوء تقدير وسوء فهم خطير لنوايا الصين الاستراتيجية".