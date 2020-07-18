إيران تقول إنّها أرسلت الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا (إعلام)

سلمت طهران الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية عن طريق الخطأ في كانون الثاني/يناير الماضي، إلى فرنسا لبدء عملية تحليل تسجيلاتهما، وفق ما نقلت صحيفة إيرانية السبت عن مسؤول في وزارة الخارجية.

وقال محسن بهاروند، نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية، "تم نقل الصندوقين الأسودين أمس الى فرنسا عبر مسؤولين في هيئة الطيران (المدني) وقاضٍ، وستبدأ عملية قراءة (مضمونهما غداً) الإثنين"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "اعتماد" المحلية.

والأسبوع الماضي أفاد تقرير لهيئة الطيران المدني الإيراني أن "العامل الرئيسي" خلف مأساة تحطم طائرة بوينغ أوكرانية على متنها 176 شخصاً كان "خطأ بشرياً" في التحكّم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.

وفي ليلة الحادثة، كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حال تأهب خشية التعرّض لهجوم أمريكي، بحسب ما يقوله الإيرانيون.

وفي الشهر الماضي، قال بهاروند لوكالة "إرنا" إن الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية التي أسقطت فوق طهران في كانون الثاني/يناير، "لن يساعدا بشكل مؤثر" في التحقيق حول أسباب الكارثة، لكن إيران مستعدة لإرسالهما للخارج.