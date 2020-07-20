مقتل ابن قاضية أمريكية تنظر في دعوى ضد دويتشه بنك برصاص مسلح هاجم منزلهم

قُتل ابن القاضية الأمريكية إستر سالاس، التي تنظر حالياً في دعوى قضائية ضد دوتشيه بنك، برصاص مسلّح أطلق النار داخل منزلهم في منطقة نورث برونزويك بولاية نيوجيرسي.

وذكرت مصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الشاب دانييل ابن السيدة القاضية وهو طالب جامعي، قتل في الهجوم الذي أسفر أيضاً عن إصابة زوجها مارك أندرل الذي يشغل منصب محامي دفاع.

وأضافت المصادر أن القاضية إستر كانت في الطابق السفلي من المنزل عندما تم الهجوم على المنزل، ولم تصب بأذى، مضيفةً أن القاتل ربما انّه انتحل صفة ساعي لتسليم طلبات "فيديكس".

وكان تمّ تكليف القاضية إستر في الخامس عشر من شهر تموز/يوليو الجاري بالنظر في دعوى قضائية في إحدى محاكمة ولاية نيوجيرسي، ضد دويتشه بنك

المدعون ضد دوتشيه، وهم من المستثمرين، يطالبون بتعويضات عن خسائر نجمت بسبب انتهاكات ارتكبتها إدارة البنك لقوانين الأوراق المالية الأمريكية، كما يتّهم المدّعون البنك بإصدار بيانات كاذبة ومضللة حول ممارساته في مكافحة غسل الأموال قبل تغريمه 150 مليون دولار (133 مليون يورو) بسبب إخفاقات الامتثال لإجراءات مراقبة العملاء المريبين ومن ضمنهم المدان بارتكاب انتهاكات جنسية جيفري إبشتاين والذي توفي في وقت لاحق داخل السجن.

وقال متحدث باسم دوتشيه بنك عقب صدور قرار التغريم المشار إليه: "كان من الخطأ قبول جيفري إيبستين كعميل في 2013".