شاهد: مطاردة مجنونة بين الشرطة وسائق مخمور ارتكب عشرات المخالفات المرورية في دقائق

بثت شرطة المرور في المجر فيديو مصور يظهر العشرات من المخالفات المرورية التي ارتكبها سائق مخمرو أثناء قيادته لسيارته في شوارع العاصمة بودابست في 17 يوليو/تموز.

وبحسب الشرطة فإن عدد نقاط المخالفات المرورية المسجلة بحقه وصلت إلى 94 نقطة.

ويظهر في الفيديو المصور رفض السائق المخمور الوقوف أمام حاجز للشرطة قبل أن تنطلق مطاردة أمتدت لعدة دقائق بين شرطة المرور انتهت بتوقيف السائق في شارع سكينيي بالمنطقة الخامسة. وتبين أن الرجل البالغ من العمر 34 عاما كان يقود تحت تأثير الكحول.

وارتكب الرجل عشرات المخالفات، بعد أن عبر إشارات المرور دون توقف لتسع مرات، ولم يتوقف 11 مرة عند نقاط الشرطة، وتجاهل مرتين إشارات ممنوع الدخول.